Новый тюремный срок Николя Саркози. Суд отказался списать наказание

Суд отказал бывшему президенту Франции Николя Саркози засчитать уже отбытую меру наказания по одному делу в счет другого. Из-за этого ему придется провести в тюрьме еще шесть месяцев, сообщил источник телеканала BFM .

На закрытом заседании 23 февраля бывший глава государства ходатайствовал о процедуре объединения наказаний. Саркози надеялся, что его шестимесячный условный срок по делу Bygmalion о фальшивых счетах во время президентской кампании 2012 года зачтут как отбытый, потому что в рамках «дела Бисмута» о прослушивании телефонов он носил электронный браслет.

Знакомый с процессом источник BFM сообщил, что процедура объединения наказаний предусмотрена статьей 132-4 Уголовного кодекса Франции. Однако 9 марта суд отклонил просьбу Саркози.

Экс-президент в 2025 году уже отбывал срок в тюрьме Санте по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Он жаловался на угрозы и питался йогуртами из страха отравиться. После его освобождения под судебный надзор вышли мемуары Саркози.