В Париже начали расследовать угрозы в адрес Саркози в тюрьме

Прокуратура Парижа ведет расследование угроз убийством в адрес бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьме Санте. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Трех авторов угроз изолировали, также у них изъяли мобильные телефоны. Речь идет о заключенных исправительного учреждения. Скоро их переведут из Санте в другую тюрьму.

Ранее во Франции закончилось расследование в отношении 70-летнего экс-президента по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года властями Ливии. Они перевели на нужды политику до 50 миллионов евро.

Парижский суд признал Саркози виновным по делу о ливийском финансировании. Бывший президент Франции получил пять лет тюрьмы, свой срок он начал отбывать 21 октября в одиночной камере тюрьмы Санте. Такое решение вынесли, чтобы обеспечить его безопасность.