Отбывающий пятилетний срок Саркози перешел на диету из йогуртов
Le Point: осужденный Саркози отказался от тюремной еды и перешел на йогурты
Диету из йогуртов выбрал осужденный на пять лет бывший президент Франции Николя Саркози из-за страха отравления. Об этом со ссылкой на родственников политика сообщило французское издание Le Point.
Собеседники журналистов пояснили, что среди заключенных тюрьмы Санте оказалось много недоброжелателей бывшего лидера страны. Поэтому он даже не прикасается к блюдам, которые приносят в камеру.
Выходить в общую столовую Саркози также боится и не может воспользоваться небольшой кухней, которую ему организовали.
«Он не может сварить даже яйцо и в принципе никогда не готовил», — заявил один из родственников.
По их данным, бывший президент Франции питается только йогуртами, которые ему регулярно приносят.
В конце октября прокуратура Парижа сообщила, что находящийся в тюрьме Саркози столкнулся с угрозами убийством со стороны трех заключенных. В ведомстве заявили, что недоброжелателей политика перевели в одиночные камеры и лишили мобильных телефонов. В ближайшее время их переведут в другое пенитенциарное учреждение