Отбывающий пятилетний срок Саркози перешел на диету из йогуртов

Le Point: осужденный Саркози отказался от тюремной еды и перешел на йогурты

Диету из йогуртов выбрал осужденный на пять лет бывший президент Франции Николя Саркози из-за страха отравления. Об этом со ссылкой на родственников политика сообщило французское издание Le Point .

Собеседники журналистов пояснили, что среди заключенных тюрьмы Санте оказалось много недоброжелателей бывшего лидера страны. Поэтому он даже не прикасается к блюдам, которые приносят в камеру.

Выходить в общую столовую Саркози также боится и не может воспользоваться небольшой кухней, которую ему организовали.

«Он не может сварить даже яйцо и в принципе никогда не готовил», — заявил один из родственников.

По их данным, бывший президент Франции питается только йогуртами, которые ему регулярно приносят.

В конце октября прокуратура Парижа сообщила, что находящийся в тюрьме Саркози столкнулся с угрозами убийством со стороны трех заключенных. В ведомстве заявили, что недоброжелателей политика перевели в одиночные камеры и лишили мобильных телефонов. В ближайшее время их переведут в другое пенитенциарное учреждение