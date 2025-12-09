Саркози пожаловался на тюремную еду и соседа в своих мемуарах

Саркози в тюремных мемуарах рассказал о соседе, поющем песню из «Короля Льва»

Бывший президент Франции Николя Саркози опубликовал книгу «Дневник заключенного», основанную на записях, сделанных им во время 20-дневного пребывания в тюрьме. Издание объемом 216 страниц поступит в продажу, сообщило Politico .

В мемуарах Саркози подробно описывает условия заключения. Он называет свою камеру «дешевым отелем», жалуется на жесткий матрас, ранний обед в 11:30 и неаппетитную еду в пластиковых контейнерах. Особое раздражение у него вызвал сосед, который пел песню Circle of Life из мультфильма «Король Лев» и стучал по прутьям камеры.

Саркози также упоминает встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном незадолго до заключения. По его словам, Макрон предложил перевести его в более безопасную тюрьму, но экс-президент отказался от привилегированных условий.

Книга выходит вскоре после того, как апелляция Саркози была удовлетворена, и он вышел на свободу. Издание прогнозирует, что мемуары могут стать рождественским бестселлером.

На днях отрывки из будущей книги опубликовала газета Le Figaro. По ее данным, в рацион политика входили йогурты, злаковые батончики, минеральная вода, яблочный сок и несколько сладостей.