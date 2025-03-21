Новый президент МОК выступил против отстранения стран от ОИ из-за конфликтов

Новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Об этом она заявила в интервью телеканалу Sky News .

«Вернется ли Россия к зимним Играм в Милане? Мы обсудим это с рабочей группой», — заявила избранный глава МОК.

Ковентри добавила, что каждую ситуацию с отстранением нужно рассматривать индивидуально. Она отметила, что создаст рабочую группу, которая разработает политику и руководящие принципы, чтобы МОК мог принимать решения, когда сталкивается с подобными ситуациями.

«Наша ответственность — обеспечить безопасность спортсменов во время Олимпиады, а также защитить и поддержать их.<…> Но в конечном итоге я верю, что лучше всего для нашего движения — гарантировать, что все спортсмены будут представлены», — заключила глава МОК.

В Греции на 144-й сессии Международного олимпийского комитета состоялись выборы нового президента организации. Им стала первая женщина на этом посту, олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Всего на пост президента МОК претендовали семь человек. Нынешний глава организации Томас Бах ранее сообщил, что не будет баллотироваться на новый срок.