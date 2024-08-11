Глава МОК Томас Бах заплакал, говоря о новой власти в организации

Фото: РИА «Новости»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не смог сдержать слез после заявления об отказе баллотироваться на новый срок. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Знаю, что этим решением я разочаровал многих из вас. Но уверяю, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения», — передало агентство слова Баха.

Глава МОК отметил, что хочет сам удостовериться в гладком переходе власти к новому лидеру.

Ранее Бах назвал соревнования по триатлону, проходящие на Играх в Париже, «сена-сационными». Эта шутка связана со спортсменами, которые наглотались воды из Сены и почувствовали себя плохо. Во время состязаний пловцов много раз тошнило.

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

«Праздник деградации». Олимпиаду в Париже превратили в дорогой балаган

Двойная аутентификация и сложные пароли. Топ-5 советов, как не стать жертвой деанона

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте