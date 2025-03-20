Кирсти Ковентри избрали президентом МОК

В Греции на 144-й сессии Международного олимпийского комитета состоялись выборы нового президента организации, сообщил «Коммерсант». В первом туре победу одержала 41-летняя олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Ковентри — десятый по счету президент Международного олимпийского комитета за всю его 130-летнюю историю. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность.

Ковентри сменит 71-летнего Томаса Баха, который возглавлял организацию в течение 12 лет. Полномочия Баха истекут 24 июня 2025 года, после чего он станет почетным президентом Международного олимпийского комитета на всю жизнь.

На Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине Ковентри дважды завоевала золотые медали, успешно проплыв дистанцию 200 метров на спине. В 2018 году она заняла пост министра по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. С 2012 года Ковентри является членом Международного олимпийского комитета и входит в состав его исполкома.

Ранее двукратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Дмитрий Васильев считает, что главе Баху стоит обратиться за помощью к психиатру после обвинений в адрес России в связи со скандалом, связанным с провалом гендерных тестов на Олимпиаде 2024 года в Париже.