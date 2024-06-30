Зеленский допустил возможность переговоров с Россией через посредников

Президент Украины Зеленский указал на возможность диалога с РФ через посредников

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Россия и Украина могут урегулировать часть вопросов в формате диалога в ближайшее время. Об этом Philadelphia Inquirer заявил украинский президент Владимир Зеленский

Он отметил, что страна сделала первый шаг навстречу мирному урегулированию с помощью саммита в Швейцарии. Зеленский подчеркнул, что руководство подготовит документ для переговоров и передаст его России.

«Может быть быстро подготовлен документ, в котором часть вопросов решается уже не пулями, а решается тем или иным форматом диалога», — указал Зеленский.

Украинский лидер также предположил, что план подготовят в этом году, но точную дату назвать отказался. Он добавил, что Украина попытается провести второй «саммит мира» в 2024 году. Президент объяснил, что переговоры можно провести и через посредников, которыми могут стать представители любой страны.

«Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение», — констатировал он.

Ранее Зеленский сообщил о работе над «всеобъемлющим планом» по урегулированию конфликта. В документе украинские власти проработают ряд пунктов «формулы мира». Также Зеленский пообещал составить детальные планы по энергетике, продовольственной безопасности и обмену пленными.

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