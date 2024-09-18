Министр труда Ливана назвал подрыв пейджеров терактом

Подрыв пейджеров тысяч граждан Ливана является терактом, который совершил Израиль. Об этом заявил министра труда во временном правительстве Мустафа Байрам в интервью РИА «Новости» .

«Нападение в Ливане — это преднамеренное преступление и террористический акт. Израиль совершил его после того, как потерпел неудачу в военном плане», — глава ливанского Минтруда.

Байрам отметил, что Израиль попытался запугать гражданское население с помощью психологической войны, однако он «задел не ту струну».

Ранее в Ливане произошла массовая детонация пейджеров. Каждое устройство содержало до 20 граммов взрывчатки. Телеканал Al Jazeera сообщил, что пейджеры были заминированы заранее, в страну их завезли пять месяцев назад. В результате взрывов пострадали около четырех тысяч человек, 11 граждан погибли. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости расследования произошедшего в Ливане.