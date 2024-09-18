Подрыв пейджеров в Ливане назвали нарушением международного права

В Управлении по правам человека ОНН назвали массовый подрыв пейджеров в Ливане шокирующим событием и нарушением международного права. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, его слова привело РИА «Новости» .

«Одновременные удары по тысячам людей без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушают международное право в области прав человека и международное гуманитарное право», — сказал он.

Также в ООН подчеркнули, что гражданские лица не являются целью и должны быть защищены в любое время.

Ранее министра труда Ливана Мустафа Байрам заявил, что к взрыву пейджеров причастно правительство Израиля. Детонация устройств произошла 17 сентября. В результате взрывов пострадали около четырех тысяч человек, 11 граждан погибли.