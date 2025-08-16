Новые гарантии безопасности оставят Украину без надежды на членство в НАТО

В рамках соглашения, заключенного с Россией, США станут гарантом безопасности Украины по образцу НАТО, но не допустят вступления страны в альянс. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Американский президент Дональд Трамп 16 августа провел телефонный разговор с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров на Аляске. Два высокопоставленных чиновника американской администрации и три источника, знакомые с содержанием беседы, сообщили, что Штаты станут участником потенциальных гарантий безопасности для Украины по образцу НАТО в рамках соглашения, заключенного с Россией.

«Обсуждались европейские и американские гарантии безопасности. [Трамп] не обсуждал и не рассматривал вопрос о размещении американских войск на местах», — сказал один из инсайдеров.

Предполагается, что США вступятся за Украину, если Россия нарушит будущее мирное соглашение. При этом страна не получит место в НАТО. Это расходится с совместным заявлением Евросоюза о том, что необходимо предоставить киевскому режиму право добиваться такой возможности.

Трамп также заявил европейским союзникам, что президент России Владимир Путин не против американских гарантий безопасности для Украины, но только без привлечения НАТО. Этот вопрос обсуждался на Аляске.