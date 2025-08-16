Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Европы принять участие в встрече с украинским лидеров Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Главной темой обсуждения станет план по урегулированию кризиса на Украине, сообщила газета The New York Times.

В публикации подчеркнули, что приглашение поступило после того, как Трамп поделился с европейскими лидерами итогами встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома поддержал план завершения конфликта путем территориальных уступок со стороны Украины.

Также в беседе с первыми лицами Европы, как сообщила The Wall Street Journal, Трамп заявил о готовности предоставить Украине прямые гарантии безопасности. При этом характер потенциального участия Вашингтона в заключении соглашения о прекращении конфликта он уточнять не стал.

Главы европейских стран из «коалиции желающих» проведут совещание в формате видеоконференции 17 августа, чтобы обсудить гарантии безопасности Украины. С таким объявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.