Послы стран ЕС созвали экстренное заседание по итогам саммита на Аляске

Послы 27 стран Евросоюза собрались в Брюсселе на экстренное заседание по итогам прошедшего накануне на Аляске саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Заседание „Корепера“ началось в субботу утром для обсуждения дальнейших шагов по Украине», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал первые результаты саммита в Анкоридже. По его словам, удалось восстановить спокойный механизм встреч на высшем уровне между Россией и США.
Политик подчеркнул, что обошлось без ультиматумов и угроз.
