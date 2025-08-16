Послы стран ЕС созвали экстренное заседание по итогам саммита на Аляске

Послы 27 стран Евросоюза собрались в Брюсселе на экстренное заседание по итогам прошедшего накануне на Аляске саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Заседание „Корепера“ началось в субботу утром для обсуждения дальнейших шагов по Украине», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал первые результаты саммита в Анкоридже. По его словам, удалось восстановить спокойный механизм встреч на высшем уровне между Россией и США.

Политик подчеркнул, что обошлось без ультиматумов и угроз.