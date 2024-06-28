Евросоюз одобрил кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии ЕС

Премьера Эстонии Каллас назначили на пост верховного представителя ЕС по иностра

Фото: РИА «Новости»

Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на должность главы Евросовета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Об этом сообщила газета Politico.

«Лидеры ЕС <…> дали зеленый свет <…> Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали <…> Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока», — отметили авторы сообщения.

Ранее эстонский политик, директор Международного центра оборонных исследований Индрек Канник выразил сомнение в том, что нынешнего премьер-министра Эстонии Каю Каллас назначат на пост генерального секретаря НАТО я.

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