Лидеры ЕС решили назначить фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии
Страны Евросоюза согласовали кандидатуру председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Об этом сообщило агентство DPA.
«Лидеры ЕС <…> договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Европейской комиссии», — отметили авторы сообщения.
Эту информацию подтвердил действующий глава Евросовета Шарль Мишель.
«Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии», — написал он в сети X.
Мишель также рассказал о назначениях на два других ключевых европейских поста.
Ранее в России обнародовали документы о преступлениях нациста Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам, которого в 1990 году помиловал глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт — отец Урсулы фон дер Ляйен.