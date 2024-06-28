Лидеры ЕС решили назначить фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Фото: РИА «Новости»

Страны Евросоюза согласовали кандидатуру председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Об этом сообщило агентство DPA.

«Лидеры ЕС <…> договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Европейской комиссии», — отметили авторы сообщения.

Эту информацию подтвердил действующий глава Евросовета Шарль Мишель.

«Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии», — написал он в сети X.

Мишель также рассказал о назначениях на два других ключевых европейских поста.

Ранее в России обнародовали документы о преступлениях нациста Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам, которого в 1990 году помиловал глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт — отец Урсулы фон дер Ляйен.

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