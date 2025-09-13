Новое правительство Сирии вспомнило о давних связях с Россией

Предыдущее правительство Сирии поддерживало хорошие отношения с Россией. Важно продолжить сотрудничество в том же духе, заявил телеканалу Al Ikhbariya президент арабской республики в переходный период Ахмед аш-Шараа.

«У Сирии в прошлом были связи в сфере энергетики, продовольствия, оружия — многочисленные связи с Россией, которые мы унаследовали. Их необходимо сохранять и поддерживать в спокойном режиме», — сказал он.

Аш-Шараа призвал уважать суверенитет и самостоятельность арабской республики. По его словам, и Сирия, и Россия выполнили взятые на себя обязательства.

Бывший президент Сирии Башар Асад после падения Дамаска в 2024 году уехал в Россию. В его доме нашли дорогие машины и предметы роскоши, а жену Асму Асад обвинили в работе на британскую разведку. Новые сирийские власти официально потребовали выдать политика.