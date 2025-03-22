Новые власти Сирии попросили Россию выдать Башара Асада

Новые сирийские власти официально обратились к России с просьбой выдать бывшего президента Башара Асада. Об этом сообщил источник телеканала Al Arabia.
К российской стороне обратился лидер САР Ахмед аш-Шараа. Других подробностей не приводится.
Асад покинул Сирию в начале декабря прошлого года, когда повстанцы захватили Дамаск, что привело к падению режима главы государства. Россия предоставила Асаду и членам его семьи убежище.
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в феврале заявил, что экс-президент Сирии мог бы начать помогать россиянам в знак благодарности. Однако суд совести и истории никто не отменял, подчеркнул парламентарий.
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