Жену Асада заподозрили в работе на британскую разведку

Бывшую первую леди Сирии Асму Асад заподозрили в том, что она еще до замужества сотрудничала с британскими спецслужбами. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

По его информации, мать жены Асмы якобы организовывала для Асада встречи с иностранными шпионами во время его учебы в Великобритании. Также Sky News Arabia отметил, что жена экс-лидера Сирии до заключения брака работала в JPMorgan Bank по протекции офицера британской разведки Элизы Боулер. Она занималась мониторингом азиатских инвестиций в химическую и фармацевтическую промышленность. Подтверждений этой информации телеканал привести не смог.

Ранее британская газета The Sun сообщила о попытке отравить Башара Асада в Москве. Покушение на бывшего сирийского президента было в конце декабря. Он пожаловался на свое здоровье и «сильно кашлял и задыхался». По данным газеты, позже в организме Асада выявили следы яда. На следующий день его состояние улучшилось, и он пошел на поправку.