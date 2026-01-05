Психиатр объяснил странное поведение Мадуро после ареста

Закованный в наручники президент Венесуэлы Николас Мадуро вел себя вызывающе спокойно, хотя американцы ждали от него истерики. Врач-психиатр Василий Шуров сообщил aif.ru , что так он выразил протест против политики Белого дома.

В соцсеть попала видеозапись из антинаркотического управления в Манхеттене, куда доставили Мадуро. Одетый в черный костюм политик сказал: «Доброй ночи, счастливого Нового года». Шуров, посмотрев этот ролик, назвал его слова бравадой и обесцениванием произошедшего.

«Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него все хорошо. Пройдя путь от водителя автобуса до лидера Венесуэлы, он приобрел серьезную закалку», — объяснил специалист.

По его мнению, американские службы не накачивали Мадуро какими-либо препаратами, президент сам держался достойно, обесценивая врага. Шуров убежден, что с ним не поступят так же, как с Саддамом Хусейном, потому что у его противников «кишка тонка».

В захвате Мадуро и его жены участвовало элитное подразделение американского спецназа Delta Force, созданное участником войны во Вьетнаме Чарльзом Беквитом. Оно же проводило операцию «Иракская свобода» (Iraqi Freedom) по розыску Хусейна и окружения.