Жители Каракаса вышли на акцию в поддержку Мадуро
Венесуэльцы вышли в центре Каракаса на акцию в поддержку президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил RT.
Массовая акция протеста прошла у президентского дворца. Во время мероприятия толпа выкрикивала лозунги в поддержку лидера республики, многие участники держали флаги Венесуэлы.
Перед жителями Каракаса выступила дочь экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса Росинес.
Также в столице прошел марш против действий США. Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что на шествие вышли тысячи венесуэльцев.
«Не все они поддерживают именно [президента] Николаса Мадуро. Среди них есть те, кто шокирован событиями: тем, что сделали американцы, бомбежкой своего города, столицы Венесуэлы, а также похищением. Любят — не любят Мадуро — он был президентом», — подчеркнул журналист.
По его словам, действия американцев сплотили жителей республики.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о контроле США над Венесуэлой. Он назвал республику мертвой страной, которую нужно оживить большими инвестициями со стороны нефтяных компаний.