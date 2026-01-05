Жители Каракаса вышли на акцию в поддержку Мадуро

Венесуэльцы вышли в центре Каракаса на акцию в поддержку президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил RT .

Массовая акция протеста прошла у президентского дворца. Во время мероприятия толпа выкрикивала лозунги в поддержку лидера республики, многие участники держали флаги Венесуэлы.

Перед жителями Каракаса выступила дочь экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса Росинес.

Также в столице прошел марш против действий США. Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что на шествие вышли тысячи венесуэльцев.

«Не все они поддерживают именно [президента] Николаса Мадуро. Среди них есть те, кто шокирован событиями: тем, что сделали американцы, бомбежкой своего города, столицы Венесуэлы, а также похищением. Любят — не любят Мадуро — он был президентом», — подчеркнул журналист.

По его словам, действия американцев сплотили жителей республики.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о контроле США над Венесуэлой. Он назвал республику мертвой страной, которую нужно оживить большими инвестициями со стороны нефтяных компаний.