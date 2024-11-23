«Никакого блефа». Стала известна реакция западной разведки на заявления Путина

Спецслужбы на Западе с полной серьезностью отнеслись к заявлению президента России Владимира Путина о разработке новых ракетных систем, подобных «Орешнику». Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил об этом РИА «Новости» .

«Заявление Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов будоражит западные военные разведки. <…> Никакого блефа — слишком высокие ставки», — сказал он.

Высказывания президента, по мнению Шхагошева, показали масштабность подхода России к обеспечению собственной безопасности. Депутат заявил, что поданный Путиным сигнал обеспечил спецслужбам серьезный фронт работ.

Принятие баллистической ракеты «Орешник» на вооружение и разработка других подобных систем обсуждались на совещании в Кремле. Путин сообщил, что в России появится целая линейка комплексов средней и меньшей дальности.