Риттер: запуск «Орешника» по Украине показал Западу, что Россия не блефовала

Россия ударила новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу в Днепропетровске, показав Западу, что президент Владимир Путин слов на ветер не бросает. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что у России межконтинентальных баллистических ракет больше, чем на Западе могут предположить. Кроме того, никто не сможет сбить российские современные гиперзвуковые ракеты.

В частности, «Сармат», несущий от 18 до 20 боеголовок с независимым наведением и мощностью, каждая из которых может достигать до 500 килотонн. Риттер добавил, что у России есть целые полки таких ракет. По его словам, «это смертный приговор для США».

Ранее британские военные пожаловались на низкую боеспособность армии, которой не хватает вооружений.