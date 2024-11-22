Планы по серийному производству «Орешника» раскрыли в Кремле

Испытания баллистической ракеты «Орешник» продолжатся. Решение о ее серийном выпуске фактически принято, заявил на совещании с Минобороны, военно-промышленным комплексом и разработчиками президент России Владимир Путин.

Он назвал «Орешник» не межконтинентальной баллистической ракетой или оружием массового поражения. Однако, по словам Путина, при использовании совместно с другими системами мощность этой гиперзвуковой ракеты сопоставима со стратегическим вооружением. Средств для ее перехвата не существует.

«И еще раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано», — сказал он.

«Орешник» примут на вооружение Ракетные войска стратегического назначения, объявил Путин. Он добавил, что в России ведутся испытания еще нескольких систем этого типа. Все они составят линейку комплексов средней и меньшей дальности. Президент заявил, что это оружие станет гарантом суверенитета страны.