Испытанный на Украине «Орешник» примут на вооружение

На совещании в Кремле командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев оценил возможности ракеты «Орешник» и предложил принять ее на вооружение. Президент России Владимир Путин одобрил его инициативу.

Каракаев сообщил, что новая ракета способна преодолевать любые существующие и перспективные средства ПРО. С учетом положительных результатов проведенного 21 ноября пуска он назвал целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить использование и наращивание характеристик, а также обучение личного состава для его эксплуатации.

«Так и сделаем», — ответил президент.

Путин сообщил, что «Орешник» поступит на вооружение РВСН, а разработчики получат награды. По его словам, вопрос о серийном производстве этой ракеты уже решен.