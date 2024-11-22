Испытанный на Украине «Орешник» примут на вооружение
Главком РВСН Каракаев предложил Путину принять ракету «Орешник» на вооружение
На совещании в Кремле командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев оценил возможности ракеты «Орешник» и предложил принять ее на вооружение. Президент России Владимир Путин одобрил его инициативу.
Каракаев сообщил, что новая ракета способна преодолевать любые существующие и перспективные средства ПРО. С учетом положительных результатов проведенного 21 ноября пуска он назвал целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить использование и наращивание характеристик, а также обучение личного состава для его эксплуатации.
«Так и сделаем», — ответил президент.
Путин сообщил, что «Орешник» поступит на вооружение РВСН, а разработчики получат награды. По его словам, вопрос о серийном производстве этой ракеты уже решен.