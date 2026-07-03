Посольство РФ в Гааге заявило, что Нидерланды готовят инфраструктуру к войне

В Нидерландах началась модернизация авиабаз и военной инфраструктуры. Власти присоединились к западному курсу на подготовку к войне с Россией. Об этом «Известиям» сообщил представитель российского посольства в Гааге.

На территории Нидерландов модернизируются авиабазы и объекты военной логистики, расширяются возможности для проведения учений и приема союзных сил. Дипломат назвал это признаком интеграции страны в систему военного планирования НАТО.

«Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к „конфликту на восточном фланге НАТО“. Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России», — сказал он.

Ранее консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов предложил разместить на Украине международный военный контингент. По мнению европейцев, это позволило бы оперативно реагировать на угрозы.