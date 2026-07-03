В Нидерландах предложили Европе создать военную группировку на Украине

Европейским странам рекомендовали разместить на Украине международный военный контингент после заключения перемирия. Такое предложение опубликовали в заключении консультативного совета по международным вопросам при правительстве Нидерландов (AIV).

В совете посчитали, что Киеву потребуются не наблюдатели, а военная группировка с правом быстро реагировать на угрозы и применять силу. Авторы заключения связали такую меру с обеспечением безопасности для страны после остановки боевых действий.

«Гарантии безопасности Украины должны заключаться в размещении не нейтральной мониторинговой миссии, а военного контингента, который сможет поспособствовать сдерживанию и защите», — сообщили в документе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что европейские предложения о вводе стабилизационных войск на Украину приведут к появлению новой Берлинской стены.