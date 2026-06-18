«Ни одного доллара». США отказались разблокировать многомиллиардные активы Ирана

Вэнс: США не разморозят замороженные активы Ирана до выполнения всех условий

Замороженные счета Ирана разблокируют только после того, как он выполнит свою часть обязательств по сделке с США. Общая сумма заблокированных активов может превышать 200 миллиардов долларов. Об этом вице-президент Джей Ди Вэнс заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщил CBS News .

Он объявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном вступил в силу, после чего стартовал 60-дневный период переговоров по мирной сделке. Официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Швейцарии.

«Мы не разблокируем ни одного доллара из этих средств, пока иранцы не выполнят свои обязательства, а выполнить их они могут несколькими способами», — сказал Вэнс.

Вице-президент не знает точной суммы замороженных за рубежом иранских активов. Он слышал оценки в более чем 100-200 миллиардов долларов. Наибольшая часть этой суммы, по информации Вэнса, находится не в США.

Ранее США сняли морскую блокаду с Ирана. Американские корабли остались в регионе, чтобы гарантировать выполнение договоренностей.