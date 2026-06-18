Трамп снял морскую блокаду с Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп приказал снять морскую блокаду с Ирана. Военные возобновили пропуск судов в порты Исламской Республики. Об этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети X .

«Сегодня американские войска сняли блокаду всего морского транспорта, входящего в иранские порты и прибрежные районы и выходящего из них, в соответствии с распоряжением президента», — объявила пресс-служба.

После снятия блокады военно-морские корабли США остались на месте. Представители Центрального командования ВС США заявили, что это позволит гарантировать соблюдение всех положений ирано-американского соглашения и его полную юридическую силу.

Ранее Трамп объявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписан. Он предупредил, что в случае срыва договоренностей бомбардировки возобновятся.