Нежелание организаторов саммита G20 обсуждать Украину возмутило делегатов из ЕС

Лидеры стран Евросоюза остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на день раньше завершить переговоры на саммите G20 и остановить обсуждение кризиса на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters .

Обычно итоговое коммюнике выходило в конце саммита, но да Силва решил утвердить текст во время пленарного заседания 19 ноября — в тот момент, когда лидеры Франции, Германии и США отсутствовали в зале. Это возмутило европейских политиков и дипломатов, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона.

«Да Силва завершил коммюнике. Оно не соответствовало той позиции, которую мы могли бы занять», — сказал он.

Канцлера Германии Олафа Шольца возмутило, что страны G20 в итоговом заявлении недостаточно упомянули Украину. По его мнению, стоило лучше освятить этот вопрос и возложить ответственность за кризис на Россию.

Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Из-за санкций его самолет не смог заправиться.