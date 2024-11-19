Лидеры G20 приветствовали все мирные инициативы по Украине

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) приветствовали все инициативы по урегулированию украинского конфликта, направленные на достижение устойчивого мира. Об этом говорится в итоговой декларации саммита.

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами», — указано в документе.

Кроме того, лидеры стран G20 отметили, что украинский конфликт негативно отразился на энергетической и продовольственной безопасности, а также цепочках поставок. Также они напомнили про человеческие страдания из-за кризиса на Украине.

Ранее президент США Джо Байден на саммите обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову, обвинив Россию якобы в повышении цен на продовольствие из-за проводимой спецоперации.