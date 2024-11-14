Самолет с Лавровым не могли заправить в ЮАР и Бразилии из-за санкций

Министр иностранных дел Сергей Лавров в последние годы из-за санкций несколько раз сталкивался с проблемами при заправке самолета. В интервью проекту «Новый мир» он рассказал, что сложности возникли в ЮАР и Бразилии.

Затруднения произошли, когда главе МИД нужно было вылетать в Россию из Йоханнесбурга, где в 2023 году проходил саммит. Министр напомнил, что в ЮАР почти все занимающиеся заправкой авиационным топливом компании не являются государственными. Похожая ситуация возникла и в Бразилии.

По его словам, некоторые страны будут бояться вторичных санкций и стремятся избегать последствий, «но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет».

Ранее Лавров заявил о разработке в БРИКС альтернативных платежных систем. Эту тему министры финансов и главы центральных банков обсудили во время саммита в Казани. Специалисты составили рекомендации, позволяющие создавать надежные, устойчивые и долгосрочные системы, добавил дипломат.