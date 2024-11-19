Лавров удивился повышенному вниманию к его рукопожатию с Макроном

Приветствие представителей двух стран, между которыми есть противоречия, — абсолютно нормальная ситуация. Об этом в ходе пресс-конференции в Рио-Де-Жанейро заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , комментируя рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что давно знаком с лидером Франции и ничего странного в том, чтобы поприветствовать его на публичном мероприятии, не увидел.

«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые они представляют, глубокие противоречия, но эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, абсолютно нормально поздороваться друг с другом», — заявил Лавров.

Министр добавил, что считает неадекватным поведение ряда западных дипломатов, которые шарахались от участников российской делегации в кулуарах.

О встрече Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на проходящем в Бразилии саммите G20 сообщило агентство Bloomberg, уточнив, что при встрече лидеры делегации двух стран пожали друг другу руки.

Встреча представителей 20 ведущих стран мира завершится во вторник, 19 ноября. Главной ее темой стали борьба с бедностью, вопросы экологии и поиски совместных решений перед глобальными вызовами и кризисами.