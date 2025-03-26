Имевшееся в распоряжении Украины ядерное оружие всегда принадлежало России. После заключения Будапештского меморандума она лишь вернула его владельцу, сообщил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл в соцсети X .

«Ядерное оружие принадлежало России и представляло собой остатки. Украина вернула ядерное оружие России. Они не были украинскими. Это неприятный факт», — заявил он.

Гренелл решил прояснить ситуацию вокруг Будапештского меморандума, заключенного 31 год назад. По нему Украина передала России оставшиеся после распада СССР ядерные боеголовки, получив взамен более двух миллиардов долларов, топливо для АЭС и гарантии безопасности.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал решение бывшего руководства подписать меморандум. По его мнению, это не в интересах Украины и Европы.