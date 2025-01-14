Сегодня 19:27 Доллары, полуостров и топливо. Как Украина лишилась ядерного оружия 0 0 0 Фото: Слева направо: президенты США, России и Украины Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук после церемонии подписания Договора о выводе ядерного оружия с украинской территории, январь 1994 год, Москва. Александр Макаров / РИА «Новости» Мир

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Ровно 31 год назад Украина отказалась от ядерного оружия. В качестве компенсации она выторговала миллиарды долларов и ядерное топливо для своих АЭС на внушительную сумму. Еще поговаривают, что главным пунктом соглашения был отказ России от претензий на Крым. Подробности истории выяснил 360.ru.

Запасы ядерного оружия Украины в цифрах После развала СССР на Украине остались значительные средства для разработки и производства ядерного оружия, а также примерно треть советского ядерного арсенала. Он насчитывал приблизительно 1900 ядерных боеголовок и 2500 тактических ядерных зарядов. Эти запасы были третьими в мире — больше, чем у Великобритании, Франции и Китая.

Интересно Для сравнения: по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в январе 2023 года у России насчитывалось 4500 ядерных боеголовок, у США — 3700. Для сравнения: по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в январе 2023 года у России насчитывалось 4500 ядерных боеголовок, у США — 3700.

До мая 1992 года у правительства Украины не было кодов для запуска стратегических ракет. Украинские ядерные арсеналы и контроль за ними находились в руках командующего Объединенными вооруженными силами СНГ, экс-министра обороны СССР Евгения Шапошникова.

Фото: Министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников. Дмитрий Донской / РИА «Новости»

Впоследствии все тактические ядерные боеприпасы с территории бывшего Советского Союза вывезли в Россию. То, что осталось, сильно беспокоило американцев: они не хотели расширения «ядерного клуба» и настаивали на том, чтобы контроль над ядерным оружием был только у одной наследницы СССР — Российской Федерации.

Почему Украина лишилась ядерного оружия Если с Казахстаном и Белоруссией все прошло гладко, то Киев долго артачился. Хотя содержать ядерный арсенал было просто не по карману. По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, стоимость одной шахтной пусковой установки достигала миллиарда долларов США, всей системы в целом — 200 миллиардов.

Строительство необходимых новых предприятий только для того, чтобы поддерживать эту систему в работоспособном состоянии, потребовало бы еще примерно 65 миллиардов долларов. К тому же многие специалисты и офицеры ракетных войск стратегического назначения уволились и переехали с Украины в Россию. Зато для террористов всех мастей ядерное оружие на Украине представляло лакомый кусок. Причем не только для кражи, но и как мишень. Когда до украинского правительства, наконец, дошли все риски (и вспомнился Чернобыль), оно согласилось на безъядерный статус.

Фото: Машинный зал первого и второго энергоблоков Чернобыльской АЭС в Украинской ССР, остановленной после аварии 26 апреля 1986 года / РИА «Новости»

Будапештский меморандум В итоге 14 января 1994-го президенты России, Украины и США подписали трехстороннее соглашение о выводе ядерного оружия с украинской территории. В ноябре того же года Верховная рада приняла закон о присоединении страны к Договору о нераспространении ядерного оружия и подписала документ о гарантиях безопасности для Украины — Будапештский меморандум.

Интересно Будапештский меморандум не ратифицировала ни одна из подписавших его сторон — он того и не требовал. В тексте дипломатического документа о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия сказано: «Настоящий меморандум будет применимым с момента подписания». Будапештский меморандум не ратифицировала ни одна из подписавших его сторон — он того и не требовал. В тексте дипломатического документа о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия сказано: «Настоящий меморандум будет применимым с момента подписания».

Затем, 5 декабря 1994 года, лидеры Украины, России, Великобритании и США подписали меморандум о предоставлении украинской стороне гарантий безопасности. Франция и Китай со своей стороны просто пообещали уважать суверенитет и территориальную целостность безъядерной державы. Киев обменял свои боеголовки на два миллиарда восемь миллионов долларов плюс поставки российского ядерного топлива для украинских АЭС на 160 миллионов долларов в качестве компенсации. Последнюю ядерную боеголовку вывезли в Россию в июне 1996-го.

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look / Global Look Press

Обмен ядерного оружия на Крым: правда или вымысел? Публицист Николай Сванидзе в начале 2016 года в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Борис Ельцин отказался от претензий России на Крым в обмен на ядерный арсенал Украины. Это было сильно на руку американцам, которые боялись «расползания» советского ядерного оружия.

США пришлось бы иметь дело не с одной Москвой, а с несколькими Северными Кореями. Так вот, Ельцин фактически Крымом заплатил за боеголовки. Представьте сейчас — на Украине, в Белоруссии, в Казахстане ядерные боеголовки. Ох, красивая была бы история. Николай Сванидзе в эфире радио «Комсомольская правда»

Экс-советник президента России Сергей Станкевич в газете «Взгляд» вспоминал, что во времена развала СССР на западе и в центре Украины действовали военизированные группы националистов. Все понимали, что экстремисты могут дойти до захвата ядерного оружия. Так что поменять на него Крым было верным решением. Это подтвердил и бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов. По его словам, министр обороны Украины Константин Морозов долгое время наотрез отказывался расставаться с ядерным оружием. Вояка прямо заявлял: «Мы никому ничего не отдадим, потому что оно нужно нам!»

Фото: Первый министр обороны Украины генерал-полковник Константин Морозов. Дмитрий Донской / РИА «Новости»

Филатов уточнил: Морозова не смущало отсутствие топлива, сил и средств на содержание ядерного комплекса. После того как их переговоры Ельциным зашли в тупик, России пришлось привлекать американцев. Они тоже не хотели оставлять ядерную бомбу Украине и смогли настоять на обмене. Однако все эти слова о Крыме проверить нельзя: никаких бумаг — расписок, указов или других документов — о передаче полуострова в обмен на советское ядерное вооружение не сохранилось. Зато теперь Украина на каждом перекрестке рассказывает, как ее обманули и за бесценок выманили ядерные сокровища.