Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение о передаче ядерного оружия России в 1994 году в рамках Будапештского меморандума, назвав его тупым. Об этом украинский лидер заявил в интервью изданию Il Foglio.

«Нам не нужно было отдавать ядерное оружие. Это было тупо, совершенно нелогично», — отметил он.

По мнению Зеленского, так нельзя было поступать с Украиной и Европой. Он также подверг критике бывшего президента США Джо Байдена. Предметом для возмущения стала его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Швейцарии летом 2021 года. Итогом переговоров в Женеве стал запуск процесса консультаций о контроле над вооружением.

Ранее Зеленский словами об обстоятельствах попытался объяснить свой указ о полном запрете на переговоры с руководством России и лично Путиным. Также он выразил надежду на участие Европы и США в «любых переговорах», касающихся завершения конфликта на Украине.