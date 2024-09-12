Лавров пояснил, почему Россия не нарушала Будапештский меморандум

Будапештский меморандум гарантировал неприменение ядерного оружия против Украины. Об этом напомнил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на круглом столе с иностранными послами по украинскому кризису. Прямую трансляцию мероприятия вел RT .

Министр напомнил, что меморандум подписали Россия, США, Великобритания и Украина. В совместном заявлении страны указали, что документ заключили в контексте подтверждения всех обязательств в рамках ОБСЕ «по противодействию роста агрессивного национализма и шовинизма».

«Не мы сбили Украину с пути нейтралитета, с пути отказов от блокового статуса, потому что меморандум гарантировал, что ядерные державы, которые подписали соглашение, не будут применять против Украины ядерное оружие», — подчеркнул дипломат.

Также Лавров обвинил НАТО в передаче ВСУ координат для целей на территории России. Он напомнил, что в результате под обстрелы попадают жилые дома.