Нетаньяху припугнул Трампа ударами по Нью-Йорку

Нетаньяху заявил, что после Тель-Авива Иран может атаковать Нью-Йорк

США следовало пойти на более радикальные меры против Ирана, ведь после Тель-Авива боевики могут переключиться на американские города. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об этом ABC News .

ЦАХАЛ, по его словам, ведет борьбу ради всего человечества, так как конфликт начался полвека назад и распространился на многие страны Ближнего Востока. Нетаньяху заявил, что в интересах Америки поддержать Израиль в стремлении ликвидировать ядерную программу Ирана.

«Сегодня это Тель-Авив. Завтра это Нью-Йорк. Послушайте, я понимаю „Америка прежде всего“. Я не понимаю „Америка мертва“. Вот чего хотят эти люди. Они скандируют „Смерть Америке“», — сказал премьер.

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, по его мнению, привело бы к завершению конфликта, а не эскалации. Нетаньяху заявил, что пока Израиль сосредоточится на ликвидации ученых-ядерщиков.

Ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп отказался поддержать план Израиля по убийству Хаменеи. Его обеспокоило возможное обострение конфликта.