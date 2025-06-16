Израиль допустил попытку ликвидации лидера Ирана Хаменеи

Израильские власти допускают сценарий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в интервью ABC News.

На вопрос журналистов о том, действительно ли будет совершено нападение на верховного лидера Ирана, Нетаньяху ответил, что Израиль «делает то, что должен».

Израильский премьер также прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп наложил вето на план по ликвидации Хаменеи.

«Это не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец», — сказал Нетаньяху.

В минувшее воскресенье Израиль впервые нанес удар по городу Мешхед. По данным Iran International, что это стало предупреждением верховному лидеру Ирана о том, что в стране ему нигде небезопасно. Ранее Нетаньяху пригрозил, что Израиль нанесет сокрушительный удар Ирану, чтобы победить.