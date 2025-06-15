Трамп лично запретил убивать лидера Ирана Хаменеи
Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по устранению лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп в последние дни якобы наложил вето на израильский план по устранению верховного лидера Ирана. Об этом сообщили два американских источника изданию Reuters.
Согласно этим сведениям, израильские власти рассматривали операцию по устранению аятоллы Али Хаменеи, но Трамп отказался ее санкционировать.
Это фактически заблокировало инициативу. Предположительно, американский лидер не захотел еще больше обострять ситуацию в регионе.
Израиль начал операцию «Восходящий лев» с неожиданной атаки на Иран 13 июня утром. В результате погиб высший эшелон иранского военного командования, повреждены и ядерные объекты.
Иран поклялся «открыть врата ада» в ответ. Трамп призвал стороны заключить мирное соглашение и заявил, что открыт для посредничества Владимира Путина в этом вопросе.