Трамп лично запретил убивать лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в последние дни якобы наложил вето на израильский план по устранению верховного лидера Ирана. Об этом сообщили два американских источника изданию Reuters .

Согласно этим сведениям, израильские власти рассматривали операцию по устранению аятоллы Али Хаменеи, но Трамп отказался ее санкционировать.

Это фактически заблокировало инициативу. Предположительно, американский лидер не захотел еще больше обострять ситуацию в регионе.

Израиль начал операцию «Восходящий лев» с неожиданной атаки на Иран 13 июня утром. В результате погиб высший эшелон иранского военного командования, повреждены и ядерные объекты.

Иран поклялся «открыть врата ада» в ответ. Трамп призвал стороны заключить мирное соглашение и заявил, что открыт для посредничества Владимира Путина в этом вопросе.