Трамп призвал всех жителей немедленно покинуть Тегеран

Президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно выехать из иранской столицы — Тегерана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social .

По словам Трампа, если бы иранские власти подписали по его просьбе сделку, то происходящего сейчас «позора» и «пустой траты человеческих жизней» не было.

«Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» — отметил глава Белого дома.

Также Трамп отметил, что иранские власти продемонстрировали свое стремление начать диалог после масштабных обстрелов со стороны Израиля. Они могли этого избежать, если бы сразу дали согласие на ядерную сделку.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее призвал США утихомирить военных Израиля. Он подчеркнул, что при затягивании эскалации Корпус стражей исламской революции даст мощный ответ.