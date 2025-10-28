Нетаньяху приказал нанести мощные удары по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии немедленно атаковать сектор Газа. Об этом сообщила канцелярия главы правительства в соцсети Х .

«По итогам консультаций с руководством сил безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил армии незамедлительно нанести мощные удары по сектору Газа», — указано в заявлении.

Израиль обвинил ХАМАС в «инсценировке» при передаче тел пленных и в «перезахоронении останков». Обе стороны продолжают взаимные обвинения в нарушении перемирия в секторе Газа.

Ранее Израиль атаковал центр сектора Газа, чтобы ликвидировать боевика радикальной группировки, который планировал нападение на армию обороны. В ЦАХАЛ сообщили, что военные до сих пор находятся в Южном командовании. Это не нарушает соглашение о прекращении огня. Армия Израиля готова оперативно отреагировать на любую прямую угрозу.

Палестинские боевики ХАМАС атаковали израильских солдат в секторе Газа в ответ на артиллерийский удар по району Рафаха.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС начало действовать 10 октября. В рамках этого документа палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживало в Газе с 7 октября 2023 года.