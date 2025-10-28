ХАМАС обстреляло израильских военных в секторе Газа

Палестинские боевики ХАМАС атаковали израильских солдат в секторе Газа. В ответ Армия обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по району Рафаха. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» .

«Недавно террористы ХАМАС обстреляли военнослужащих Армии обороны Израиля в секторе Газа. <... > В ответ на нарушение режима прекращения огня ЦАХАЛ недавно произвел артиллерийский обстрел в Рафахе на юге сектора Газа», — указано в материале.

Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках договоренностей палестинское движение освободило 20 заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября 2023 года.

Израиль, в свою очередь, выпустил на свободу 1718 заключенных из Газы, которые вернулись в анклав. Также были освобождены 250 палестинцев, отбывавших пожизненные или длительные сроки заключения. Об этом сообщил Палестинский медиа-офис по делам заключенных.

ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. Стороны договорились, что палестинцы передадут Тель-Авиву все 28 тел. Пока удалось вернуть и опознать только 15.

Ранее израильская армия заявила, что нанесла удары по десяткам целей движения ХАМАС в секторе Газа, включая крупную тоннельную систему, которая ранее использовалась для удержания заложников. В атаке использовали истребители, беспилотники и артиллерию. Удалось поразить склады оружия, позиции боевиков и объекты инфраструктуры ХАМАС.