Нетаньяху подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

«Многие после событий 7 октября 2023 года говорили, что мы не оправимся после такого удара, но я заявлял, что мы изменим весь регион Ближнего Востока, и это то, что мы сделали», — сказал он.

Он сообщил, что армия уничтожила десятки тысяч боевиков, ликвидировали Мухаммеда Дейфа, Яхью Синвара, Мухаммеда Синвара. Военные разрушили множество объектов инфраструктуры террористов и взяли под контроль периметр сектора Газа, Филадельфийский коридор, пограничный переход Рафах и ось Морг.

Армия обороны Израиля 13 мая заявила о нападении на подземный командный пункт палестинской организации ХАМАС, расположенный под зданием Европейской больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Сразу после этого сообщения израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что целью атаки был Мухаммед Синвар — лидер военного крыла организации и брат Яхьи Синвара, бывшего лидера ХАМАС, которого убили в октябре 2024 года на юге сектора Газа.

Ранее Нетаньяху отдал срочные поручения после убийства израильских дипломатов в США. Речь шла об усилении мер безопасности для представителей Израиля в мире.

Однако президент США Дональд Трамп оказался разочарован ходом войны вГазе. Он призвал Нетаньяху закругляться. Американский лидер также надавил на власти Израиля, чтобы те возобновили поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.