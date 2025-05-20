Трамп призвал Нетаньяху закругляться в Газе

Президент США Дональд Трамп разочарован ходом войны в Газе, поэтому рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху закругляться. Об этом сообщил портал Axios.

Глава Белого дома назвал успешным свое состоявшееся на прошлой неделе турне по странам Ближнего Востока. Однако, по словам Трампа, конфликт в Газе мешает ему осуществлять планы в регионе.

Американский лидер также надавил на власти Израиля, чтобы те возобновили поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Источники газеты The Times уверены, что Трамп начал терять терпение с Нетаньяху. На переломный момент в отношениях США и Израиля указывают начало переговоров с Ираном и перемирие с хуситами в Йемене.

Ранее сообщалось, что Трамп решил исключить Израиль из числа участников переговоров по урегулированию отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Причиной этому стали планы Нетаньяху возобновить военную операцию в секторе Газа.