Нетаньяху отдал срочные поручения после убийства израильских дипломатов в США

Меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру будут усилены после убийства двух сотрудников посольства Израиля рядом со зданием еврейского музея в Вашингтоне. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«Мы являемся свидетелями ужасного антисемитизма. Я дал указание усилить меры безопасности для представителей Израиля в мире», — сказал он.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал происшествие «развратным актом антисемитского терроризма». Президент США Дональд Трамп, комментируя трагедию в Колумбии, оценил ее как «основанную на антисемитизме» и добавил, что в Соединенных Штатах нет места ненависти и радикализму.
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