Нетаньяху отдал срочные поручения после убийства израильских дипломатов в США

Меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру будут усилены после убийства двух сотрудников посольства Израиля рядом со зданием еврейского музея в Вашингтоне. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Мы являемся свидетелями ужасного антисемитизма. Я дал указание усилить меры безопасности для представителей Израиля в мире», — сказал он.

Двух сотрудников посольства Израиля застрелили в столице США 21 мая. По предварительным данным, жертвами стрельбы стали мужчина и женщина. Спустя некоторое время подозреваемого в убийстве дипломатов задержали. Сейчас он дает показания сотрудникам правоохранительных органов.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал происшествие «развратным актом антисемитского терроризма». Президент США Дональд Трамп, комментируя трагедию в Колумбии, оценил ее как «основанную на антисемитизме» и добавил, что в Соединенных Штатах нет места ненависти и радикализму.