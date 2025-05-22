Подозреваемого в убийстве израильских дипломатов задержали в Вашингтоне

ABC News: в Вашингтоне поймали подозреваемого в стрельбе у еврейского музея

В Вашингтоне задержали подозреваемого в стрельбе у еврейского музея. Об этом сообщило ABC News .

По данным источников журналистов, сейчас он отвечает на вопросы правоохранителей.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявил, что активной угрозы после ЧП в городе нет.

В результате стрельбы в столице США погибли два израильских дипломата – мужчина и женщина. В министерстве внутренней безопасности страны подтвердили данные об их смерти.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал происшествие «развратным актом антисемитского терроризма». Он выразил надежду, что американские власти примут решительные меры против ответственных за случившееся. Также дипломат отметил, что Израиль продолжит защищать интересы своих граждан по всему миру.

О ЧП уже высказался президент Дональд Трамп. По его словам, стрельба у еврейского музея стала актом антисемитизма. Глава государства добавил, что в США нет места ненависти и радикализму.