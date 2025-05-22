Трамп назвал антисемитизмом стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне

Стрельба у еврейского музея в Вашингтоне, в результате которой погибли два человека, стала актом антисемитизма. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны сейчас же прекратиться», — написал он.

Президент США добавил, что в стране нет места ненависти и радикализму, а также выразил соболезнования семьям жертв случившегося.

В результате стрельбы погибли два израильских дипломата, мужчин и женщина. Когда подозреваемый открыл огонь, они покидали проходившее в музее мероприятие.

Преступника задержали. По предварительной информации, во время ареста он выкрикивал лозунг «Свободная Палестина!».