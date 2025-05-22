Двух сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне

В результате стрельбы у еврейского музея в Вашингтоне погибли два человека. Оба работали в посольстве Израиля, заявила министр внутренней безопасности Штатов Кристи Ноэм.

По предварительным данным, жертвами стрельбы мужчина и женщина. В соцсети X посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что когда начали стрелять, в музее проходило мероприятие. Он назвал случившееся «развратным актом антисемитского терроризма».

«Причинение вреда дипломатам и еврейской общине — это пересечение красной линии», — заявил он.

Данон выразил уверенность, что американские власти примут решительные меры против ответственных за преступление. Израиль продолжит защищать интересы своих граждан и представителей по всему миру.

Еще о происшествии высказался директор Федерального бюро расследований Каш Патель. В соцсети Х он написал, что его проинформировали о случившемся.

«Пока мы работаем с MPD, чтобы отреагировать и узнать больше, в ближайшее время, пожалуйста, молитесь за жертв и их семьи. Мы будем держать общественность в курсе событий», — сказал он.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на уроке в христианской школе в США. В результате ЧП несколько человек пострадали.