«Нет выбора». Кулеба предрек украинцам повышение налогов из-за ЕС

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал цену, которую украинцам придется заплатить ради вступления страны в Евросоюз. Об этом он написал в Facebook*.

По его словам, украинцам придется доказать свою платежеспособность, чтобы получить очередной кредит от Международного валютного фонда или ЕС. Повышение налогов на Украине оказалось обязательным условием и МВФ, и европейцев.

«К тому же, поскольку вы еще вступаете в ЕС, если этого не сделаете — не вступите. Поэтому у нас нет выбора в той реальности, в которой мы живем», — констатировал дипломат.

В конце февраля исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине кредита на 8,1 миллиарда долларов. Как сообщала украинский премьер Юлия Свириденко, МВФ отказался от предварительных условий для его выделения — налога для цифровых платформ, введения НДС для физлиц, продления военного сбора и повышения пошлин на посылки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.