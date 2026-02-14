МВФ отложил предварительные условия для выделения нового кредита Украине

Международный валютный фонд отказался от предварительных условий для выделения Украине нового кредита на 8,1 миллиарда долларов. Об этом «РБК-Украина» сообщила премьер страны Юлия Свириденко.

Речь идет о налоге для цифровых платформ, повышенных пошлинах на посылки, продлении военного сбора и введении НДС для физлиц.

«Сейчас никаких предварительных условий для получения программы нет. Ожидаем, что в конце февраля на следующее заседание совета директоров МВФ вынесут вопрос Украины», — сказала она.

По словам премьера, изменить условия для получения программы удалось после визита в Киев главы фонда Кристалины Георгиевой.

По договоренности с МВФ все четыре предпосылки необходимо было выполнить после утверждения советом директоров МВФ новой программы.

Ранее стало известно, что за четыре года Запад выделил Украине 168 миллиардов долларов.